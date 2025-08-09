10 августа Алматы станет музыкальной столицей мира — на Центральном стадионе мегаполиса состоится грандиозный концерт Дженнифер Лопес в рамках её мирового тура Summer 2025, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Подготовка идёт в режиме нон-стоп. Сразу после футбольного матча ФК "Кайрат" на арену заехали пять фур с техникой, и уже третьи сутки более 220 специалистов из Казахстана и других стран монтируют многоуровневую сцену международного уровня. В конструкции — вертикальные башни, подъёмные платформы, высокоточная световая и видеоинфраструктура.

Мы создаём проект, который по скорости и масштабу реализации стал командной победой. Даже технический директор мирового тура признался, что впечатлён нашими темпами, — рассказала директор First Media Group Альфия Нургумарова.

Организаторы прорабатывают все аспекты безопасности и комфорта. На входах установят 26 КПП с металлодетекторами, будут дежурить медицинские бригады, полиция, пожарные расчёты и волонтёры. Стадион разделят на фан-зоны, VIP-пространства, лаунж-зоны и фуд-корты.

Отдельная гордость — гастрономическая часть. В день концерта откроется крупнейший в истории музыкальных событий Алматы фуд-корт. С 14:00 до полуночи зрителей будут угощать известные заведения быстрого питания — фирменные бургеры, хот-доги, лимонады, закуски и блюда street food.

Билеты на шоу распроданы полностью. Их приобрели зрители из более чем 35 стран — от США и Японии до ОАЭ и Канады, а также тысячи казахстанцев. Такой международный интерес делает концерт мощным драйвером туризма и креативной экономики, укрепляя статус Алматы как культурной столицы региона, — подчеркнула Альфия Нургумарова.

Начало шоу — в 20:00. Организаторы обещают, что этот вечер войдёт в историю города как синтез технологий, энергии и мастерства мировой сцены.