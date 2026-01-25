В Алматы началось строительство нового здания Городского родильного дома №1. Существовавшее строение 1938 года постройки снесено, передаёт BAQ.KZ.

​Как пояснили в акимате города, техническое обследование здания выявило 100% износ несущих конструкций и инженерных сетей. Не соответствовали современным стандартам системы пожарной безопасности, вентиляции, гидроизоляции, отсутствовали лифты для мобильной транспортировки пациентов.

​Несмотря на то, что земельный участок расположен в зоне тектонического разлома, сейсмоусиление здания ни разу не проводилось. Имеется соответствующее заключение КазНИИСА о несоответствии здания требованиям сейсмических норм.

​Помимо конструктивной изношенности объект не соответствовал стандартам оказания медицинской помощи. В частности, в приёмном отделении не было экстренной операционной, отсутствовали условия для triage-сортировки пациентов, не были предусмотрены специализированные помещения для инфекционного контроля в операционном блоке и реанимации.

​Поскольку усиление фундамента здания было невозможно, а капитальный ремонт и содержание экономически нецелесообразно, было принято решение снести здание 1938 года и построить новое.

​Проектом предусмотрено трёхэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. метров. Новый родильный дом будет рассчитан на 155 койко-мест. Современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорождённых, а внедрение энергоэффективных технологий позволит снизить эксплуатационные расходы.

​В приёмном отделении предусмотрена экстренная операционная, что позволит оказывать неотложную помощь без задержек. Общее количество операционных увеличится с двух до четырёх. Также будет повышена мощность приемного покоя с 25 до 38 обращений в сутки.

​Планируется, что после ввода нового корпуса число оказанных медицинских услуг возрастёт с 11 до 14 тысяч в год, а количество родов увеличится с 5 до 9 тысяч. Новое здание даст возможности для внедрения инноваций, передовых медицинских технологий и доказательных подходов в акушерстве, перинатальной помощи и уходе за новорождёнными.

​Завершение работ запланировано на март следующего года. При этом на период строительства родильный дом продолжит работу – все подразделения будут временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.