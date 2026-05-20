Акимат Алматы вернул государству 5 гектаров земли в парке Горького

Акимат Алматы отказался продлевать договоры аренды земельных участков на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, передает BAQ.KZ.

Речь идет о 94 земельных участках общей площадью около 5 гектаров, которые теперь возвращаются под государственное управление.

Как сообщили в акимате, решение связано с тем, что арендатор - ТОО "ТФК "Алтын-Тараз" - не выполнил обязательства по благоустройству территории и развитию инфраструктуры парка.

Компания пыталась оспорить решение властей в суде, однако суд отказал в удовлетворении иска и поддержал позицию акимата.

Почему решили расторгнуть аренду

В акимате отметили, что одной из главных причин стало ненадлежащее содержание территории на протяжении длительного времени.

По данным властей, часть инфраструктуры и аттракционов в парке устарела, а состояние одной из крупнейших зон отдыха Алматы вызывало многочисленные жалобы со стороны жителей.

Что изменится в парке

Власти города заявили, что теперь для Центрального парка разработают новую концепцию модернизации.

Планируется провести дополнительное озеленение, создать современные зоны отдыха, а также обновить туристическую и культурную инфраструктуру.

В акимате подчеркнули, что парк должен соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности и стать более привлекательным как для жителей города, так и для туристов.