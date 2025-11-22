В Карагандинской области сохраняется стабильная обеспеченность лекарственными средствами, сообщает Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля региона. Дефицита противовирусных препаратов, жаропонижающих и средств для симптоматического лечения не наблюдается, резкого роста спроса нет, передаёт BAQ.KZ.

Все основные лекарства доступны в аптеках Караганды, Темиртау, Балхаша и других городов области. Поставки осуществляются в плановом режиме совместно с крупными дистрибьюторами. Возможное кратковременное отсутствие отдельных позиций связано с логистикой, при этом аптеки предлагают аналоги востребованных препаратов.

В рамках политики Минздрава РК цены на некоторые лекарства, включая антибактериальные препараты Сумамед и Ципролет, снижены для доступности населения. Цены на безрецептурные препараты, такие как парацетамол и ибупрофен, формируются в зависимости от рыночной ситуации и политики аптечных организаций.

Уточнить наличие и стоимость лекарств можно через сервис I-teka, мобильное приложение, справочную аптек или по телефонам региональных аптечных сетей.