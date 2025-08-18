В одном из районов Павлодарской области прокуратура восстановила права предпринимателей, столкнувшихся с нарушением условий государственной программы поддержки "Дорожная карта занятости 2020", передает BAQ.KZ.

Программа предусматривала предоставление местным жителям, развивающим личные подсобные хозяйства, специальных блок-модулей для отгонного животноводства. Согласно условиям программы, модули должны были перейти в собственность участников. Однако после окончания действия программы акимат района потребовал их возврата, что противоречило договорам и практике реализации программы в других регионах.

Прокуратура направила акимату соответствующее представление, в результате чего права пяти предпринимателей были восстановлены, а условия для дальнейшего развития бизнеса обеспечены.

Меры стали частью системной работы надзорного органа по сопровождению бизнес-проектов и правовой поддержке предпринимателей в рамках поручений Главы государства по улучшению делового климата и защите интересов малого и среднего бизнеса.