В Костанае разгорается скандал вокруг маршрута №120, который последние три года курсирует между областным центром и Рудным. Общественного транспорта между этими городами, которые находятся друг от друга всего на расстоянии 40 километров, до этого времени не было. Маршрут сразу стал одним из самых популярных и удобных, так как многие рудничане учатся в Костанае, у многих в соседних городах живут родственники. Удобство заключалось в том, что автобусы маршрута №120 не просто следовали из одного областного центра в город горняков и обратно, но фактически развозили пассажиров по разным районам, так как заходили еще на несколько остановок внутри обоих городов. Новость о том, что с 1 июля этого года маршрут №120 будет возить пассажиров только от автовокзала до автовокзала, да еще и изменит график движения стало для жителей шоком. Они вылили свое возмущение в социальных сетях. В итоге выяснилось, что акимат Костаная в одностороннем порядке расторг договор с ИП перевозчика, изменил маршрут и график движения автобуса №120. Перевозчик тоже остался недоволен таким подходом властей и подал на акимат в суд. Подробности истории в материале корреспондента BAQ.kz.

Стороны примирения не достигли

Первые автобусы, принадлежащие костанайскому перевозчику ИП Брунер, вышли на рейс по маршруту Костанай-Рудный и обратно в июне 2022 года. И почти сразу самым востребованным. Автобусы маршрут №120 собирал пассажиров с остановок от одного до другого конца областного центра, потом заезжал на автовокзал и следовал в Рудный. В моногороде автобусы также проезжали по главной улице Ленина, вдоль которой люди могли выйти на нескольких различных остановках, а другие пассажиры сесть на этих же остановках. Стоимость билета Костанай-Рудный равнялась 340 тенге, в то время как такси и тот же Индрайвер берут с одного пассажира от 1000 тенге и выше.

"Конечно же это было очень удобно! Я живу в районе поликлиники "Гиппократ", на остановке которой как раз останавливался маршрут №120. Сел и поехал до самого Рудного, где я также могла выйти на своей остановке в районе спорткомплекса. И все это за 340 тенге. Сейчас же мне нужно сначала доехать до костанайского автовокзала, заплатив 100 тенге, а потом еще 340 тенге. И обратно из Рудного также. То есть, поездка для меня существенно выросла в цене", - возмутилась жительница Костаная Нина Михайлова.

Много нареканий со стороны жителей обоих городов было и в социальных сетях. Причем люди искренне не понимали, зачем акимат Костаная изменил схему и график движения. Перевозчик тоже не понял односторонних действий со стороны акимата и подал на него в суд.

Предварительное слушание по этому делу состоялось в специализированном административном суде Костанае в двадцатых числах июля. В суде выяснилось, что из-за самовольного изменения схемы и графика движения маршрута 120 интервал движения у автобусов сократился с 50 минут до 30 минут. В связи с тем, что автобусы перестали заезжать на другие остановки в Костанае и Рудном.

В на слушании адвокат отметил, что акимат просто поставил частную компанию перед фактом, сообщив, что с 1 июля схема и график движения изменятся. Когда индивидуальный предприниматель пытался прояснить ситуацию у акима города, то неожиданно для себя узнал, что его маршрут №120 является убыточным.

Как отметил представитель акимата, по закону горакимат имел полное право в одностороннем порядке расторгнуть договор с ИП "Брунер". Но так как маршрут, действительно, очень важный и необходим людям, его не стали закрывать, а просто изменили схему движения.

В суде истцу и ответчику предлагали заключить медиативное соглашение о примирении сторон, но этого не произошло. Все потому, что представители акимата Костаная продолжали настаивать на своей правоте.

Сейчас терпим убытки

За разъяснениями мы обратились лично к руководителю фирмы-перевозчика. В компании до сих пор не могут понять зачем акимат им оказал медвежью услугу.

"Для нас самих загадка, почему акимат вдруг решил "спасти" нашу компанию, которая, по их словам, терпит убытки. Маршрут №120 не убыточный, а нерентабельный. Это значит, что мы работаем, так сказать, по нолям. Повышать тариф на целых 85 тенге, как предлагал акимат, мы посчитали недопустимым, так как для пассажиров это очень много. Ведь автобусами этого маршрута в основном пользуются студенты, пенсионеры, уязвимые слои населения, которые не могут позволить себе такси. Не зря ведь маршрут был признан социально значимым", - прокомментировал ситуацию руководитель ИП "Брунер" Александр Брунер.

По его словам, до конца 2025 года, он согласен был возить людей по старой цене, чтобы еще больше популяризировать маршрут и не шокировать пассажиров новой ценой. С нового года перевозчик планировал либо воспользоваться субсидиями, либо рассмотреть вопрос о повышении тарифа, но не такой высокий процент.

"Об этом мы и сообщили акиму Костаная. Предложили, давайте подождем до конца года. Думали, что аким все поймет и встанет на нашу сторону и сторону пассажиров, которые четко сказали: прежний график движения им удобнее. Мы ведь работаем для людей, а не для акимата. Но сами удивились, что акимат решил продолжить конфликт, поэтому были вынуждены подать в суд", - поделился с нами предприниматель.

Он добавил, что из-за одностороннего решения акимата о сокращении маршрута №120 на 10 километров, предприятие только за три недели потеряло около 6 млн тенге. Из-за того, что автобусы теперь не развозят людей по областному центру и городу горняков, пассажиропоток снизился на 30%, отсюда и миллионные убытки. Кроме того, руководитель компании успел собрать подписи пассажиров, которые официально подтвердили, что выступают за возвращения прежнего графика движения маршрута. По словам Брунера, в списке более 4 000 человек.

То есть, перевозчик пытается доказать в суде, что все с точностью до наоборот. Никаких убытков до расторжения договора в одностороннем порядке и изменении схемы движения маршрута со стороны акимата, у компании не было. Но сейчас, когда городские власти, по их мнению, решили улучшить ситуацию, перевозки стали убыточными за считанные недели. Довольно парадоксальная ситуация, но у местного исполнительного органа оказалось другое мнение на этот счет.

Автотранспортных проблем гораздо больше

В акимате Костаная нам сообщили, что в 2023 году из бюджета Костаная было выделено 4,3 млрд тенге, а в 2024 году уже 5,2 млрд тенге на субсидирование всех городских маршрутов. Всего их в областном центре 71, автобус маршрута №120 стал 72-ым и единственным, который пока остался без субсидий. По словам акима Костаная, выделенные за последние два года субсидии покрывали все затраты перевозчиков.

"За эти деньги, выделенные из городского бюджета, они покупают себе новые автобусы, улучшают комфорт обслуживания пассажиров, у них меньше поломок, больше прибыли", - заявил на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Видимо, глава областного центра хотел намекнуть, что у ИП "Брунер", помимо маршрута №120, есть еще несколько городских маршрутов, на которые он получает субсидии из бюджета. Правда, не совсем понятно, какое это имеет отношение конкретно к ситуации с маршрутом Костанай-Рудный, ведь деньги целевые и наверняка нужны для содержания других автобусов.

Жундубаев также возмутился тем, что несколько маршрутов, включая Костанай-Рудный, по сути являясь пригородными, живут за счет субсидий городского бюджета. В связи с этим аким областного центра даже написал служебную записку на имя акима области, чтобы он рассмотрел вопрос о переводе шести междугородних маршрутов на баланс управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. Так было до 2021 года, но почему-то в 2022 году все междугородние маршруты оказались на балансе акимата города.

И опять осталось непонятным, почему перевозчик должен отвечать за то, что городские и областные власти когда-то не смогли разобраться, на чьем балансе какие маршруты должны быть. Но очевидно, что конкретная конфликтная ситуация с одним городским перевозчиком выявила ряд новых проблем с костанайским автотранспортом и разрослась до областных масштабов. Когда и как решатся проблемы с балансодержателями костанайских маршрутов пока неизвестно. Сейчас все силы акимата Костаная сосредоточены на судебном разбирательстве с отдельно взятым перевозчиком. Очередной раунд судебных разбирательств между акиматом и частным перевозчиком состоится в начале августа.