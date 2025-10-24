Прокуратура района Беймбета Майлина восстановила нарушенные права АО "Алюминий Казахстана", передает BAQ.KZ.

В ходе мониторинга деятельности местных исполнительных органов установлено, что в 2021 году акимат района предоставил предприятию 1024 гектара земель для недропользования. Компания уплатила сельскохозяйственные потери в размере 145,5 миллиона тенге.

Позднее суд признал акты акимата незаконными, а земельный участок был возвращён государству. Однако внесённые компанией средства не были возвращены, несмотря на прекращение права пользования землёй. Более того, в 2025 году при повторном выделении участка "Алюминий Казахстана" вновь вынужден был оплатить аналогичную сумму.

По итогам прокурорского вмешательства инвестору вернули 145,5 миллиона тенге в полном объёме. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

В прокуратуре Костанайской области отметили, что надзорные органы продолжат системную работу по защите прав субъектов предпринимательства.