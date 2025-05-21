Акимат проиграл дело по земле в Алматинской области
Акимату не удалось вернуть землю через суд.
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В марте 2025 года районный суд Уйгурского района Алматинской области поставил точку в громком земельном споре, защитив права местных жителей на частную собственность, передает BAQ.KZ.
Речь шла о земельных участках в селе Чунджа, которые были приобретены гражданами на законных основаниях в 2024 году. Каждый из собственников получил около 300 квадратных метров земли, находящейся в пределах населённого пункта, с чёткими границами, определёнными итоговым межевым планом.
Суд установил, что жители не только официально оформили право собственности, но и фактически пользовались участками без каких-либо конфликтов с соседями. Более того, спорные земли полностью соответствуют генеральному плану села, их целевому назначению и строительным требованиям.
Несмотря на это, акимат района подал иск с требованием вернуть участки в госсобственность. Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения иска, признав действия граждан правомерными.
Суд не только отказал в удовлетворении требований акимата, но и вынес частное определение в адрес должностных лиц уполномоченного органа за допущенные нарушения законодательства при оформлении документации.
Решение суда вступило в законную силу и стало важным прецедентом в деле защиты прав частных собственников в регионе.
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