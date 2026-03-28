Акимат Шымкента прокомментировал расходы на видеоролики к Наурызу
По данным ведомства, все процедуры закупки были проведены в соответствии с требованиями законодательства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В акимате Шымкента прокомментировали появившуюся в сети информацию о том, что на размещение видеороликов на LED-экранах в честь праздника Наурыз якобы было выделено более семи миллионов тенге. Ряд интернет-ресурсов ранее опубликовал материалы с критикой этих расходов, передает BAQ.KZ.
В городском управлении внутренней политики заявили, что информация о возможных нарушениях при проведении государственных закупок не соответствует действительности.
По данным ведомства, все процедуры закупки были проведены в соответствии с требованиями законодательства. Победителем конкурса стало ТОО «Рекламное агентство Эльдорадо», предложившее наименьшую стоимость услуг.
Сумма заключенного договора составила 5 млн 431 тыс. тенге.
В акимате пояснили, что в рамках проекта предусмотрено не менее 36 тысяч показов видеороликов, а стоимость одного показа составляет примерно 151 тенге.
Также уточняется, что одним из требований к участникам закупки было наличие LED-экранов общей площадью не менее 300 квадратных метров, и данный критерий подрядчик полностью выполнил.
По информации управления внутренней политики, на 100 LED-экранах города транслировались 10 видеороликов, посвященных празднику Наурыз. Общая площадь задействованных экранов, как отмечается, значительно превышает установленный минимальный показатель.
В акимате подчеркнули, что распространяемая в сети информация о возможных нарушениях закона не имеет оснований.
