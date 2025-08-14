Акимат Шымкента загорелся ночью
Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м.
Сегодня, 09:51
214Фото: кадр видео
14 августа 2025 года в 03:19 в службу "112" поступило сообщение о пожаре в административном здании, расположенном по адресу: проспект Тәуке хана, 3, в Аль-Фарабийском районе города Шымкент, передает BAQ.KZ.
По данным ДЧС, площадь возгорания составила 1 200 кв. м — горела крыша здания.
Пожар был локализован в 04:58 и полностью потушен в 05:27. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.
В тушении пожара участвовали 21 единица техники и 88 сотрудников ДЧС Шымкента, 1 машина и 3 специалиста Центра медицины катастроф МЧС, а также 2 машины и 2 сотрудника местных исполнительных органов.
На месте происшествия работал заместитель начальника ДЧС Шымкента полковник гражданской защиты Бекзат Камбаров.
