Акиматам дали неделю на трехлетние планы по ремонту местных дорог

Акиматам по всему Казахстану дали неделю, чтобы расписать ремонт местных дорог сразу на три года вперед. В Правительстве потребовали учитывать весь цикл работ, а дефекты, найденные в гарантийный срок, подрядчики должны будут устранять за свой счет.

Планы должны охватывать выбор участков для ремонта, подготовку проектной документации, сами строительные работы, контроль их качества и дальнейшее содержание дорог.

Эти вопросы обсудили на республиканском семинаре «Качественные дороги: от планирования до эксплуатации» под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.

За дефекты заплатит подрядчик

Отдельный разговор был о качестве уже отремонтированных дорог. Налибаев потребовал жестче контролировать работы и не допускать преждевременного разрушения покрытия.

«В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока они должны быть устранены подрядчиками за счет собственных средств», - заявил первый заместитель Премьер-министра.

Представители регионов со своей стороны заявили, что принимать готовые объекты необходимо только после проверки их соответствия установленным стандартам.

В Правительстве отметили, что требования к качеству дорожного полотна и ответственность участников отрасли должны быть усилены. Вопрос развития дорожной инфраструктуры находится на контроле Главы государства.

По итогам совещания определили перечень задач по повышению качества дорог республиканского и местного значения.