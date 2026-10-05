Акиматам дали неделю на трехлетние планы по ремонту местных дорог
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Акиматам по всему Казахстану дали неделю, чтобы расписать ремонт местных дорог сразу на три года вперед. В Правительстве потребовали учитывать весь цикл работ, а дефекты, найденные в гарантийный срок, подрядчики должны будут устранять за свой счет.
Планы должны охватывать выбор участков для ремонта, подготовку проектной документации, сами строительные работы, контроль их качества и дальнейшее содержание дорог.
Эти вопросы обсудили на республиканском семинаре «Качественные дороги: от планирования до эксплуатации» под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.
За дефекты заплатит подрядчик
Отдельный разговор был о качестве уже отремонтированных дорог. Налибаев потребовал жестче контролировать работы и не допускать преждевременного разрушения покрытия.
«В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока они должны быть устранены подрядчиками за счет собственных средств», - заявил первый заместитель Премьер-министра.
Представители регионов со своей стороны заявили, что принимать готовые объекты необходимо только после проверки их соответствия установленным стандартам.
В Правительстве отметили, что требования к качеству дорожного полотна и ответственность участников отрасли должны быть усилены. Вопрос развития дорожной инфраструктуры находится на контроле Главы государства.
По итогам совещания определили перечень задач по повышению качества дорог республиканского и местного значения.
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