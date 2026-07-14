Акиматам поручено усилить развитие торговли в приграничных и туристических регионах

Правительство страны намерено расширить возможности регионов для роста торговли, развития предпринимательства и увеличения товарооборота.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил акиматам регионов разработать дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей.

На сегодняшний день значительная часть товарооборота страны приходится на крупнейшие регионы и города. Вместе с тем каждый регион должен эффективно использовать собственный потенциал для обеспечения дальнейшего роста торговли.

Особое внимание будет уделено приграничным территориям и регионам с высокой туристической привлекательностью.

Правительство считает необходимым использовать возможности специальных экономических и индустриальных зон для формирования современных центров торговли, переработки и предпринимательства.

Министерству торговли и интеграции поручено обеспечить координацию и контроль исполнения поставленных задач.

Отдельный акцент сделан на развитии малого и среднего бизнеса. По словам Премьер-министра, предприниматели должны получать необходимую поддержку для реализации своих инициатив и расширения производства.

Государственные органы совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" продолжат взаимодействие с бизнесом в регионах для оперативного решения возникающих вопросов.

Развитие торговли и предпринимательства станет одним из факторов повышения деловой активности и устойчивого роста экономики страны.