Трамп, Макрон и Мерц попали в «список возмездия» после гибели Хаменеи

В Иране ультраконсервативная газета Hamshahri, связанная с муниципалитетом Тегерана, опубликовала иллюстрацию с так называемым «списком возмездия», в который вошли 13 западных политиков. На первых местах оказались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер, госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет и другие политики.

На опубликованной иллюстрации большинство политиков изображены в оранжевой тюремной одежде, а на лбах Трампа и Нетаньяху нанесены мишени. Подпись к изображению утверждает, что эти люди должны «заплатить» за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом нет данных, что публикация была официально одобрена властями Ирана, а в печатной версии газеты эта иллюстрация не появилась. Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении после похорон отца заявил, что месть за его смерть «неизбежна» и что в стране составлен список людей, которые должны стать целями.

Однако конкретных имен он не назвал. Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля в первый день войны. После его смерти пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. Во время конфликта Тегеран также обвинял ряд европейских стран в косвенной поддержке ударов по иранской территории, в том числе из-за предоставления воздушного пространства для американской авиации.