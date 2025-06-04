Руководство Комитета торговли Министерства торговли и интеграции усилило контроль за ходом модернизации торговых рынков по всей стране, передает BAQ.KZ.

В рамках реализации Дорожной карты по модернизации рынков проводятся регулярные выездные проверки в регионы, чтобы оценить темпы и качество выполнения работ.

На сегодняшний день представители Комитета уже посетили крупнейшие города — Астану, Алматы, Шымкент, а также ряд областей, включая Абайскую, Улытаускую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Мангистаускую, Павлодарскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую и Туркестанскую.

По результатам мониторинга отмечается значительный прогресс: владельцы рынков всё больше осознают необходимость модернизации как условия для успешного ведения бизнеса и повышения качества обслуживания покупателей. Вместе с тем в ряде регионов наблюдается отставание от графика. Основные причины — сложности с подключением к инженерным сетям, затягивание согласования проектной документации и недостаточная поддержка со стороны местных исполнительных органов.

В ходе выездов Комитет торговли проводит расширенные совещания с участием представителей акиматов, органов государственных доходов, служб по чрезвычайным ситуациям, архитектурно-строительного контроля и санитарно-эпидемиологических служб, а также собственников рынков. Основное внимание уделяется вопросам соблюдения санитарных норм, противопожарной безопасности, внедрению контрольно-кассовых машин и улучшению условий для продавцов и покупателей.

Комитет поставил перед акиматами задачу — усилить контроль на каждом этапе модернизации и обеспечить завершение всех работ до 31 декабря 2025 года. Со следующего года начнётся контроль за соблюдением сроков, а в отношении владельцев рынков, не выполнивших требования, планируется применение административных мер.

Модернизация торговых рынков рассматривается как социальная ответственность бизнеса, направленная на создание комфортных и безопасных условий как для покупателей, так и для продавцов.