Акиматы делят образовательные гранты: где студентам повезет больше всего?
Столица лидирует по числу образовательных грантов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане стартовал прием заявлений на конкурсное получение государственных образовательных грантов, выделяемых акиматами на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.
Такие гранты предоставляются на целевую подготовку по приоритетным специальностям, а их распределение традиционно зависит от региона.
В этом году местные исполнительные органы выделили в общей сложности 1 729 грантов. Лидером по количеству стала столица — 526 мест, что составляет почти треть всех грантов в стране. На втором месте — Восточно-Казахстанская область (299 грантов), замыкает тройку Шымкент (285 грантов).
Далее в рейтинге идут Атырауская область — 265 грантов, Жамбылская область — 215, область Абай — 200, Туркестанская область — 180, Западно-Казахстанская область — 128 и Мангистауская область — 108.
В остальных регионах выделено менее 100 грантов.
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявление в приемную комиссию вуза, а также предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию удостоверения личности и при наличии — документы, подтверждающие льготную категорию.
Прием документов завершится 25 августа, а решение о предоставлении грантов примут специальные комиссии при акиматах.
Самое читаемое
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта