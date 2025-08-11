В Казахстане стартовал прием заявлений на конкурсное получение государственных образовательных грантов, выделяемых акиматами на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

Такие гранты предоставляются на целевую подготовку по приоритетным специальностям, а их распределение традиционно зависит от региона.

В этом году местные исполнительные органы выделили в общей сложности 1 729 грантов. Лидером по количеству стала столица — 526 мест, что составляет почти треть всех грантов в стране. На втором месте — Восточно-Казахстанская область (299 грантов), замыкает тройку Шымкент (285 грантов).

Далее в рейтинге идут Атырауская область — 265 грантов, Жамбылская область — 215, область Абай — 200, Туркестанская область — 180, Западно-Казахстанская область — 128 и Мангистауская область — 108.

В остальных регионах выделено менее 100 грантов.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявление в приемную комиссию вуза, а также предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию удостоверения личности и при наличии — документы, подтверждающие льготную категорию.

Прием документов завершится 25 августа, а решение о предоставлении грантов примут специальные комиссии при акиматах.