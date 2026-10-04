Акиматы должны за неделю утвердить трехлетние планы по ремонту местных дорог

Акиматы областей и городов республиканского значения должны в течение недели утвердить трёхлетние планы по повышению качества местных дорог. Такое поручение озвучили по итогам республиканского семинара-совещания в Министерстве транспорта.

В заключительном заседании трёхдневного семинара на тему «Качественные дороги: от планирования до эксплуатации» принял участие первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев. Мероприятие состоялось по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова. В нём также участвовали представители центральных государственных органов, заместители руководителей регионов и главы компаний и организаций.

На семинаре подчеркнули необходимость усилить контроль за качеством дорожных работ и не допускать нарушений, которые приводят к разрушению дорожного покрытия. Местные исполнительные органы должны принимать объекты только при полном соответствии установленным требованиям.

«В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока они должны устраняться подрядчиками за свой счёт», — отметил Нурлыбек Налибаев.

Утверждаемые планы должны охватывать весь цикл дорожных работ: определение приоритетных участков, подготовку проектной документации, строительство и ремонт, контроль качества, а также последующее содержание дорог.

По итогам семинара определены задачи по повышению качества автомобильных дорог республиканского и местного значения. Особое внимание будет уделено системному управлению дорожной сетью и ответственности за результат выполненных работ.