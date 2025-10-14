Акимом Семея стал Адлет Кожанбаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на территориальную избирательную комиссию города.

По итогам выборов он набрал 89 441 голос. За пост главы областного центра также боролись Каныш Тулеуов (12 557 голосов) и Айболат Бекжасаров (9 763 голоса). Вариант "против всех" выбрали 4 310 избирателей.

В список избирателей было включено 220 761 человек, при этом в голосовании приняли участие 118 553 жителя, из которых 2 482 бюллетеня признаны недействительными.

Адлет Кожанбаев родился 1 января 1980 года в селе Бигаш Кокпектинского района. Окончил Пушно-меховой колледж Казпотребсоюза в Семее, университет "Туран" по специальностям "Бухгалтерский учет и аудит" и "Юриспруденция", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в банковской сфере, занимал руководящие должности в АО "Темірбанк" и АО "Жилстройсбербанк Казахстана". Позднее возглавлял Сервисную фабрику – филиал АО "Казахтелеком" в Алматы, затем руководил управлением финансов Абайской области. В августе 2024 года был назначен акимом Кокпектинского района.