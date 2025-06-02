На правчасе в Мажилисе прозвучал вопрос о децентрализации управления финансами: депутат Каракат Абден обратилась к вице-премьеру – министру национальной экономики Серику Жумангарину с просьбой разъяснить, когда местные власти получат полную финансовую самостоятельность и будут нести полную ответственность за развитие своих регионов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Уже не первый год обсуждается вопрос полной передачи регионам расходов, которые финансируются из республиканского бюджета трансфертами. Как известно, часть расходов передается в местные бюджеты, а часть продолжает оставаться в министерствах. Некоторые государственные органы очень неохотно передают трансферты, потому что, понятное дело, боятся потерять административный ресурс. И это очень плохо сказывается на темпах децентрализации. Ставится ли вообще вопрос полностью передать регионам все трансферы и уже тогда требовать от акимов качественного исполнения. И что делается? Какие шаги предпринимаются для того, чтобы расходные полномочия не оставались в ручном управлении, чтобы исключить лазейки для человеческого влияния?", - обратилась Каракат Абден к вице-премьеру.

В ответ Жумангарин представил текущие цифры: в 2024 году поступления в местные бюджеты составили 15,4 трлн тенге, из которых 7,9 трлн – собственные доходы регионов. Остальное – поступления из республиканского бюджета, в том числе 5,2-5,3 трлн тенге в виде субвенций и 1,8 трлн тенге – целевые трансферты.

"Сегодня все виды трансфертов, включая текущие и на развитие, передаются в базу трансфертов общего характера. Исключение составляют только целевые трансферты на крупные инфраструктурные проекты, такие как "Комфортная школа", модернизация здравоохранения, строительство метро и ЛРТ. Эти направления регионы самостоятельно потянуть не могут", – пояснил Жумангарин.

Он добавил, что теперь отраслевые госорганы не смогут "удерживать" средства у себя: база трансфертов позволяет обеспечить прозрачность и упорядоченность распределения. При этом резерв правительства и резерв главы государства сохраняются для экстренных и приоритетных задач.