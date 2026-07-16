Акимов двух регионов сменят в Казахстане

В Казахстане рассматривается вопрос о назначении новых акимов сразу двух областей – Атырауской и Улытауской.

17 июля депутаты маслихатов, расположенных на территории этих регионов, проведут собрания для дачи согласия на назначение руководителей областей.

В Атырауской области заседание состоится в городе Атырау. Депутаты рассмотрят вопрос согласования назначения на должность акима региона. Регистрация участников начнется утром перед началом собрания.

Аналогичное заседание пройдет в области Улытау – в городе Жезказган. Вопрос назначения акима региона также будет вынесен на рассмотрение депутатов местных маслихатов.

Процедура проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, который определяет порядок получения согласия депутатов на назначение акимов областей, столицы и городов республиканского значения.

После получения согласия маслихатов решение о назначении акимов принимается в установленном порядке.

Таким образом, два региона страны в ближайшее время могут получить новых руководителей.

Действующие акимы регионов

Primeminister.kz

В настоящее время область Улытау возглавляет Дастан Рыспеков.

Он был назначен акимом региона в октябре 2024 года Указом Главы государства.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере экономики и бюджетного планирования. В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах и организациях, включая Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета и АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

Также он занимал должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. До назначения акимом области Улытау работал заместителем акима региона.

Primeminister.kz

Атыраускую область с апреля 2022 года возглавляет Серик Шапкенов.

Серик Шапкенов родился 29 июля 1979 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик".

Свою карьеру начал в органах регионального управления. В разные годы занимал должности в сфере экономики и бюджетного планирования, был заместителем и первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

Также работал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан, акимом города Атырау, вице-министром и министром труда и социальной защиты населения.

С 2022 года Серик Шапкенов занимает должность акима Атырауской области.

Окончательные решения по назначениям будут приняты после прохождения установленной процедуры согласования.