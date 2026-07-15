В Северо-Казахстанской области продолжается средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ». Работы ведутся на отрезке с 50-го по 85-й километр общей протяженностью 35 километров, передает BAQ.KZ.

В рамках проекта дорожники уже выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на площади 216 тысяч квадратных метров, устранили пучинистые участки на 39 тысячах квадратных метров, а также провели устройство основания методом холодного ресайклирования на площади 191,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, уложено 178 тысяч квадратных метров нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси и 108 тысяч квадратных метров верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона.

По информации дорожных служб, средний ремонт позволит продлить срок эксплуатации трассы, сохранить качество дорожного покрытия и повысить безопасность движения для автомобилистов.

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