Тело новорожденного нашли в канализации: мать ребенка задержана в Астане

В Астане задержали 29-летнюю женщину после обнаружения тела недоношенного младенца в канализационной системе одного из жилых домов города.

Напомним, тело ребёнка нашли в общем канализационном сливе дома, которым также пользовалась расположенная рядом гостиница. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом младенец оказался в канализации.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что женщина могла родить ребёнка в одном из городских отелей, после чего младенец оказался в канализационном колодце. По предварительным данным, роды могли произойти преждевременно – примерно на шестом месяце беременности. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту обнаружения тела ребёнка начато досудебное расследование. Дело расследует Управление полиции района "Алматы".

"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначены необходимые судебные экспертизы. Установлено лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения", – сообщили в полиции.

В настоящее время специалисты выясняют, был ли ребёнок рождён живым, причины смерти и другие детали произошедшего. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и следственных мероприятий.

После случившегося жители жилого комплекса, где расположен отель, рассказали о жалобах на заведение. По их словам, в ночное время там регулярно происходили шумные ситуации, а обращения в полицию не всегда приводили к решению проблемы.

По данным ведомства, с начала 2026 года из этого отеля поступило 19 обращений на номер "102". В результате проверок 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение тишины, ещё троих – за нарушение общественного порядка.

Кроме того, владельцу гостиницы направили предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Объект находится на постоянном контроле участковых инспекторов.