До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
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В июне 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 108,7 тыс. вакансий, что на 25,4% больше, чем месяцем ранее. Количество резюме также заметно увеличилось – до 126,7 тыс., показав рост на 38,3%, передает BAQ.KZ.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, рынок труда восстановился после традиционного майского спада, связанного с праздничными днями. Дополнительный рост числа соискателей объясняется выходом на рынок труда выпускников колледжей и вузов.
Где больше всего вакансий
Наибольший спрос работодателей зафиксирован в сфере образования, где размещено 19,2 тыс. вакансий. Также активно ищут сотрудников в сфере услуг (16,5 тыс.), сельском хозяйстве (12,1 тыс.), здравоохранении и социальной сфере (9,5 тыс.), строительстве (8,4 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,3 тыс.).
Среди регионов больше всего вакансий опубликовано в:
- Туркестанской области – 12,3 тыс.;
- Астане – 8,5 тыс.;
- Жамбылской области – 7 тыс.;
- Карагандинской области – 6,7 тыс..
Почти одинаковую долю рынка составляют вакансии для специалистов среднего уровня квалификации и работников без высокой квалификации – по 37–38%. Еще четверть предложений рассчитана на высококвалифицированных специалистов.
Кто претендует на самые высокие зарплаты
В июне работодатели предлагали самые высокие зарплаты:
- директору дивизиона – около 1,98 млн теңге;
- заместителю начальника управления – около 1,38 млн теңге;
- инженеру по скважинам – около 1,31 млн теңге.
При этом самые высокие зарплатные ожидания у самих соискателей оказались выше. Так, пилоты рассчитывают получать около 3,4 млн теңге, системные архитекторы – 2,5 млн теңге, а врачи-хирурги – порядка 2 млн теңге.
Всего с начала 2026 года на платформе Enbek.kz опубликовано 604,4 тыс. вакансий и 736 тыс. резюме.
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