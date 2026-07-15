До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня

В июне 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 108,7 тыс. вакансий, что на 25,4% больше, чем месяцем ранее. Количество резюме также заметно увеличилось – до 126,7 тыс., показав рост на 38,3%, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, рынок труда восстановился после традиционного майского спада, связанного с праздничными днями. Дополнительный рост числа соискателей объясняется выходом на рынок труда выпускников колледжей и вузов.

Где больше всего вакансий

Наибольший спрос работодателей зафиксирован в сфере образования, где размещено 19,2 тыс. вакансий. Также активно ищут сотрудников в сфере услуг (16,5 тыс.), сельском хозяйстве (12,1 тыс.), здравоохранении и социальной сфере (9,5 тыс.), строительстве (8,4 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,3 тыс.).

Среди регионов больше всего вакансий опубликовано в:

Туркестанской области – 12,3 тыс. ;

; Астане – 8,5 тыс. ;

; Жамбылской области – 7 тыс. ;

; Карагандинской области – 6,7 тыс..

Почти одинаковую долю рынка составляют вакансии для специалистов среднего уровня квалификации и работников без высокой квалификации – по 37–38%. Еще четверть предложений рассчитана на высококвалифицированных специалистов.

Кто претендует на самые высокие зарплаты

В июне работодатели предлагали самые высокие зарплаты:

директору дивизиона – около 1,98 млн теңге ;

; заместителю начальника управления – около 1,38 млн теңге ;

; инженеру по скважинам – около 1,31 млн теңге.

При этом самые высокие зарплатные ожидания у самих соискателей оказались выше. Так, пилоты рассчитывают получать около 3,4 млн теңге, системные архитекторы – 2,5 млн теңге, а врачи-хирурги – порядка 2 млн теңге.

Всего с начала 2026 года на платформе Enbek.kz опубликовано 604,4 тыс. вакансий и 736 тыс. резюме.

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