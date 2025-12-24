Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить реализацию проекта Smart City. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы, передаёт BAQ.KZ.

Президент напомнил, что проект Smart City был запущен в Астане по его инициативе и должен стать ключевым элементом цифрового управления городом. В ближайшее время в столице начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать деятельность городских служб и работу системы видеонаблюдения.

По словам Главы государства, внедрение цифровых решений позволит оперативно реагировать на угрозы, предотвращать правонарушения и повысить уровень общественной безопасности. Для устойчивой работы платформы в городе строится Центр обработки данных, возможности которого также будут использоваться правоохранительными органами.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принцип "Закон и Порядок" должен работать на практике, а цифровые инструменты должны служить повышению эффективности госуправления.

Президент поручил акиму Астаны завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки. При этом он отметил, что аналогичные цифровые платформы должны быть внедрены и в других городах страны. Координация данной инициативы возложена на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.