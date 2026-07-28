Акимы будут лично отвечать за реализацию Нацпроекта – Бектенов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Правительства, на котором дал ряд поручений по реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает BAQ.KZ.
По его словам, реализация Нацпроекта находится на личном контроле Главы государства. В стране уже принята необходимая нормативная база, определены механизмы финансирования, а в регионах стартовали масштабные ремонтные работы.
Регионам дали две недели на заключение договоров
Одним из ключевых вопросов премьер-министр назвал своевременное заключение договоров и получение финансирования.
Он поручил акиматам регионов в течение двух недель принять все необходимые меры по проектам, которые реализуются в текущем году.
До конца года совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики и национальной экономики должны быть завершены все запланированные ремонтные кампании.
При этом акимы областей будут нести персональную ответственность за выполнение этих задач.
Кроме того, Министерству промышленности и строительства поручено ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
Поддержку отечественных производителей усилят
Бектенов подчеркнул, что одним из приоритетов Нацпроекта остается поддержка казахстанских производителей.
Министерству промышленности и строительства поручено в двухнедельный срок обеспечить наполнение Реестра товаропроизводителей кодами Архитектурно-градостроительного и строительного каталога, необходимыми для реализации Национального проекта.
До 1 сентября совместно с заинтересованными госорганами необходимо ускорить заключение потенциальных оффтейк-контрактов для создания новых и расширения действующих производств.
"Этот вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве, но до сих пор окончательно не решен", – отметил премьер-министр.
Smart Turmys поручили внедрить быстрее
Отдельное поручение касается цифровизации энергетического и коммунального секторов.
Министерствам промышленности и энергетики поручено ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys.
Также до 1 сентября необходимо принять единые стандарты для приборов учета коммунальных ресурсов и программного обеспечения с разделением по группам потребителей.
«Байтерек» должен обеспечить финансирование проектов
Холдингу «Байтерек» поручено до 1 сентября обеспечить своевременное финансирование всех проектов, заявленных к реализации до конца текущего года.
По словам премьер-министра, успешная реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от своевременного выделения средств.
Уже началась подготовка к проектам 2027 года
Бектенов поручил всем акиматам до 1 сентября направить заявки по проектам 2027 года на электронную платформу Национального проекта и согласовать их со всеми заинтересованными сторонами.
Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря.
В завершение премьер-министр подчеркнул, что каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение целевых показателей Национального проекта.
"Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы", – заявил Олжас Бектенов.
Контроль и координацию исполнения поручений премьер-министр возложил на заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- Чужие чаты с Claude попали в выдачу Google вместе с паролями и данными кошельков
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля
- Деньги — только за результат: Балаева предложила ужесточить контроль за наукой
- В Павлодарской области нашли уникальный «дом на колесах» эпохи Кимакского каганата