Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Правительства, на котором дал ряд поручений по реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает BAQ.KZ.

По его словам, реализация Нацпроекта находится на личном контроле Главы государства. В стране уже принята необходимая нормативная база, определены механизмы финансирования, а в регионах стартовали масштабные ремонтные работы.

Регионам дали две недели на заключение договоров

Одним из ключевых вопросов премьер-министр назвал своевременное заключение договоров и получение финансирования.

Он поручил акиматам регионов в течение двух недель принять все необходимые меры по проектам, которые реализуются в текущем году.

До конца года совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики и национальной экономики должны быть завершены все запланированные ремонтные кампании.

При этом акимы областей будут нести персональную ответственность за выполнение этих задач.

Кроме того, Министерству промышленности и строительства поручено ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Поддержку отечественных производителей усилят

Бектенов подчеркнул, что одним из приоритетов Нацпроекта остается поддержка казахстанских производителей.

Министерству промышленности и строительства поручено в двухнедельный срок обеспечить наполнение Реестра товаропроизводителей кодами Архитектурно-градостроительного и строительного каталога, необходимыми для реализации Национального проекта.

До 1 сентября совместно с заинтересованными госорганами необходимо ускорить заключение потенциальных оффтейк-контрактов для создания новых и расширения действующих производств.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве, но до сих пор окончательно не решен", – отметил премьер-министр.

Smart Turmys поручили внедрить быстрее

Отдельное поручение касается цифровизации энергетического и коммунального секторов.

Министерствам промышленности и энергетики поручено ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys.

Также до 1 сентября необходимо принять единые стандарты для приборов учета коммунальных ресурсов и программного обеспечения с разделением по группам потребителей.

«Байтерек» должен обеспечить финансирование проектов

Холдингу «Байтерек» поручено до 1 сентября обеспечить своевременное финансирование всех проектов, заявленных к реализации до конца текущего года.

По словам премьер-министра, успешная реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от своевременного выделения средств.

Уже началась подготовка к проектам 2027 года

Бектенов поручил всем акиматам до 1 сентября направить заявки по проектам 2027 года на электронную платформу Национального проекта и согласовать их со всеми заинтересованными сторонами.

Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря.

В завершение премьер-министр подчеркнул, что каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение целевых показателей Национального проекта.

"Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы", – заявил Олжас Бектенов.

Контроль и координацию исполнения поручений премьер-министр возложил на заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева.