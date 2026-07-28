В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Казахстане планируется реализовать 45 проектов по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений общей стоимостью более 800 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, министерство определило три ключевых направления работы: модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, поддержку отечественных производителей, а также автоматизацию и цифровизацию коммунального сектора.

«Сфера водоснабжения и водоотведения остается одной из самых проблемных в коммунальном хозяйстве. Высокий износ инженерных сетей, частые аварии, недостаток мощностей и устаревшие технологии негативно влияют на качество коммунальных услуг», – заявил Ерсайын Нагаспаев.

На ремонт сетей направят сотни миллиардов тенге

На электронной платформе национального проекта размещено 105 проектов общей стоимостью 330 млрд тенге.

По 20 проектам уже ведутся работы, 58 готовы к реализации, по двум завершается определение тарифа, еще 25 находятся на рассмотрении. Одновременно за счет трансфертов общего характера финансируются 516 проектов на сумму 209 млрд тенге.

«В результате реализации этих проектов планируется реконструировать порядка 1,9 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения и снизить уровень их износа до 43%», – сообщил министр.

По его словам, модернизация инженерных сетей должна сопровождаться обновлением ключевых объектов водоотведения – канализационно-очистных сооружений.

«Большинство канализационно-очистных сооружений в стране построены более полувека назад, а их средний износ превышает 65%. Это создает прямую угрозу санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности», – отметил глава ведомства.

В рамках национального проекта предусмотрена реализация 45 проектов КОС общей стоимостью свыше 800 млрд тенге. Семь из них планируется профинансировать с участием международных финансовых организаций, еще 38 – за счет других источников.

За последние два года завершены пять проектов. В настоящее время строительство и реконструкция очистных сооружений ведутся в трех городах. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Казахстанские производители получат приоритет

Реализация национального проекта формирует значительный спрос на строительные материалы, оборудование и комплектующие. Поэтому одним из приоритетов определено развитие внутристрановой ценности.

«Отечественные производители готовы обеспечить потребности национального проекта по широкому перечню продукции. Поддержка казахстанских товаропроизводителей выстроена на системной основе», – заявил Ерсайын Нагаспаев.

Законодательством и условиями национального проекта закреплен приоритет продукции казахстанского производства. Доступ к закупкам получат только предприятия, включенные в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

В настоящее время в реестр включены около 500 потенциальных участников национального проекта.

Все подрядные организации обязаны проводить закупки через специальный модуль электронной платформы. Это должно обеспечить производителям доступ к информации о потребностях по всем проектам и позволит заранее планировать выпуск продукции.

«Правилами закупок и электронной платформой предусмотрен безусловный приоритетный конкурс среди казахстанских товаропроизводителей. Эти меры позволят максимально направить средства национального проекта на поддержку реального сектора экономики Казахстана», – подчеркнул министр.

Отечественные материалы уже закупают для проектов

В настоящее время 27 проектов находятся на стадии строительно-монтажных работ. Для их реализации ведется плановая закупка материалов с участием казахстанских предприятий.

В частности, при реконструкции тепловых сетей в Семее закуплены трубы, запорная арматура и железобетонные изделия отечественного производства на сумму 98 млн тенге.

По проекту реконструкции тепловой магистрали в Экибастузе поставлены отечественные трубы, отводы, шаровые краны, муфты и инертные материалы на сумму 690 млн тенге.

«Эти примеры показывают, что реализация проектов модернизации энергетического и коммунального секторов позволяет загрузить мощности отечественных предприятий и наладить кооперационные связи внутри страны», – отметил Ерсайын Нагаспаев.

Прогнозируемая потребность в строительных материалах и оборудовании на 2026–2027 годы превышает 900 млрд тенге.

Из них 342 млрд тенге приходится на проекты электроснабжения, 232 млрд тенге – теплоснабжения, 200 млрд тенге – водоснабжения и 177 млрд тенге – водоотведения.

По оценке министерства, казахстанские производители способны закрыть значительную часть этой потребности, особенно по кабельно-проводниковой и трубной продукции, железобетонным изделиям и трубопроводной арматуре.

Smart Turmys запустят в опытную эксплуатацию

Отдельное направление национального проекта связано с цифровизацией жилищно-коммунального хозяйства.

В Казахстане уже действует Единый платежный документ. Он доступен в 38 городах, 170 районах и более чем 4,5 тыс. сельских населенных пунктов.

Параллельно проводится автоматизация коммунальных объектов и установка интеллектуальных приборов учета.

«К 2029 году планируется обеспечить стопроцентное оснащение коммунальной инфраструктуры приборами учета в городах республиканского и областного значения», – сообщил глава Минпрома.

Ключевым элементом цифровой экосистемы ЖКХ станет платформа Smart Turmys. Первые модули планируется запустить в опытную эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

«Это повысит прозрачность работы отрасли, позволит сократить потери и создаст основу для дальнейшей цифровой модернизации жилищно-коммунального хозяйства», – заключил Ерсайын Нагаспаев.

Платформа будет включать единый реестр абонентов, цифровой учет коммунальных платежей и мониторинг потребления всех коммунальных ресурсов.

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