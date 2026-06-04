Аккаунты в соцсетях под видом жителей Европы распространяли иранскую пропаганду
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Исследователи из Университета Клемсона в США заявили, что сеть аккаунтов в социальных сетях, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана, маскировалась под пользователей из Шотландии, Англии и Ирландии, чтобы набрать аудиторию и вызвать доверие.
По данным специалистов, аккаунты публиковали фотографии природы, обсуждали политику Великобритании и поддерживали идеи независимости Шотландии. Со временем они набрали подписчиков и стали восприниматься как «местные» пользователи.
Однако позже, особенно после обострения конфликта между США и Израилем с Ираном, эти профили резко сменили тематику и начали распространять проиранские сообщения и пропаганду.
Как работала сеть
Исследователи отмечают, что аккаунты действовали в X (Twitter), Instagram и Bluesky. Они сначала встраивались в реальные политические обсуждения — критиковали британское правительство, поддерживали разные политические движения и активно общались с реальными пользователями.
Позже они начали публиковать:
- материалы в поддержку иранского руководства,
- сгенерированные ИИ изображения,
- видео и посты о якобы ударах по военным объектам США и Израиля,
- сообщения против западных лидеров.
Часть аккаунтов также публиковала контент, связанный с конфликтами и гибелью мирных жителей.
Признаки подделки
По словам исследователей, многие аккаунты использовали украденные фотографии или изображения, созданные искусственным интеллектом. Некоторые профили, хотя и представлялись женщинами, также были фальшивыми.
В одном случае специалисты заметили ошибку: в хэштеге случайно появился символ персидского алфавита, что указывает на смешивание языков и возможное использование нескольких клавиатур — ещё один признак координированной работы.
Расширение операций
Исследователи также обнаружили похожие кампании на испанском языке. Там аккаунты выдавали себя за жителей США и стран Латинской Америки и публиковали политические посты, связанные с миграцией и социальной тематикой.
Параллельно Европол сообщил о закрытии тысяч аккаунтов, связанных с КСИР, в 19 странах. По данным ведомства, эти сети использовали религиозные и политические темы, а также контент, созданный искусственным интеллектом, чтобы распространять нужные сообщения.
Эксперты считают, что подобные сети сначала создают доверие, встраиваясь в локальные обсуждения, а затем резко меняют повестку, когда это становится политически выгодно. Это делает их особенно опасными и трудными для обнаружения.
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