В Казахстане дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют законное первоочередное право на получение жилья, передает BAQ.KZ. Однако на практике не всегда удаётся обеспечить соблюдение этих прав. Сегодня прокуратура страны сообщает о результатах своей работы по восстановлению жилищных прав таких детей - уже восстановлены права 42 детей-сирот.

Прокурорские проверки выявили ряд нарушений: в областном центре сироте без объяснений отказали в постановке на очередь на жильё, а в одном из районных центров квартира, предназначенная для ребёнка-сироты, на протяжении двух лет незаконно использовалась посторонним человеком. По результатам надзорных мероприятий нарушенные права восстановлены, а виновные привлечены к ответственности.

Кроме того, приняты меры по возврату квартир, незаконно снятых с очереди, а также по правильному оформлению заявок на получение жилья. Ведомство подчёркивает, что работа по защите интересов детей-сирот продолжается, и вопросы обеспечения их жильём находятся под постоянным контролем.

Такие меры позволяют не только вернуть жильё тем, кто на него вправе претендовать, но и предупреждают подобные нарушения в будущем, защищая уязвимых детей и давая им шанс на достойную жизнь.