В Кокшетау мужчина оказался за решеткой после того, как в разгар летнего отдыха решил устроить настоящий "перфоманс" на берегу озера Копа, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK Голый акмолинец не только разделся догола, но и начал активно приставать к девушкам, отдыхающим неподалеку.

По словам очевидиц, подвыпивший мужчина вместе с двумя приятелями отдыхал у воды. В какой-то момент один из них полностью обнажился и начал делать непристойные предложения прохожим девушкам. Смущаться он явно не собирался - напротив, вел себя вызывающе и громко.

Шокированные девушки не растерялись и сняли происходящее на видео. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и попал в руки полиции. Как рассказала Алия Билялова, ведущий специалист ДП Акмолинской области, стражи порядка быстро установили личность нарушителя.

"Сотрудниками полиции личность данного гражданина была установлена. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", которая предусматривает арест на пять суток", - отметила она.

Теперь "нудист с Копы" проведёт ближайшие дни в изоляторе. Пользователи в соцсетях уже успели окрестить его "летним шоу одного актёра".