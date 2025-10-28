Полицейские Акмолинской области предупреждают граждан о новой мошеннической схеме, связанной с так называемыми "кибератаками" на банковские счета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвой преступников стала жительница Щучинска. Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что на её банковские счета якобы совершается "кибератака". Мошенники убедили её, что преступники пытаются оформить кредиты от её имени, и чтобы "защитить" средства, необходимо перевести их на "безопасные счета".

Поверив в легенду, женщина продала квартиру, добавила собственные сбережения и лично передала злоумышленникам все деньги. Всего она совершила 32 транзакции через различные терминалы. В итоге все 11,8 миллиона тенге оказались на счетах подставных лиц — так называемых дропперов.

В полиции подчёркивают: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан перевести деньги, назвать коды из SMS или разглашать данные банковских карт. Все подобные просьбы — признак мошенничества.

Стражи порядка призывают казахстанцев быть предельно бдительными, не поддаваться панике и при любых сомнениях незамедлительно обращаться в полицию или в банк, чтобы предотвратить потерю средств.