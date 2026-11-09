Акмолинская область стала лидером Казахстана по сбору зерна: аграрии намолотили 6,3 млн тонн

Акмолинская область заняла первое место среди регионов Казахстана по валовому сбору зерна. По итогам уборочной кампании 2026 года аграрии региона намолотили 6,3 млн тонн. При этом главным достижением стал не только высокий урожай, но и его качество: около 90% собранной пшеницы относится к третьему классу, а значительная часть соответствует категории Hi-Pro с повышенным содержанием белка.

В нынешнем году посевная площадь в регионе достигла 5,6 млн гектаров, увеличившись на 110,8 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на всей запланированной площади — 4,5 млн гектаров. Средняя урожайность составила 14 центнеров с гектара.

Особую ценность урожаю придает качество зерна. Около 70% пшеницы третьего класса соответствует категории Hi-Pro. Содержание белка в таком зерне достигает 17,6%, а клейковины — 30–38%. Эти показатели повышают конкурентоспособность продукции региона и ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках.

Успешно завершилась уборка и других сельскохозяйственных культур. Аграрии собрали 839,1 тыс. тонн маслосемян с площади 837,9 тыс. гектаров при средней урожайности 10 центнеров с гектара. Валовой сбор картофеля составил 168 тыс. тонн, овощей — 21,4 тыс. тонн.

За результатами уборочной кампании стоит масштабная работа сельхозтоваропроизводителей и специалистов отрасли. Для проведения полевых работ было задействовано более 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, включая около 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Из них 4,8 тыс. — высокопроизводительные машины.

Для бесперебойного проведения уборочной кампании регион был обеспечен 81,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Дополнительно выделено 8,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов для сушки зерновых и масличных культур.

Параллельно с уборкой урожая в области сформировали необходимую кормовую базу для животноводства. План по заготовке сена выполнен в полном объеме — заготовлено 1,35 млн тонн. Кроме того, сверх плановых показателей собрано 256,8 тыс. тонн сенажа, 225,7 тыс. тонн силоса и 812,7 тыс. тонн соломы.

Подготовлена и инфраструктура для хранения нового урожая. В регионе действуют 67 хлебоприемных предприятий общей вместимостью 4,4 млн тонн, а также около 1,5 тыс. складов сельхозтоваропроизводителей. Совокупная емкость зернохранилищ составляет 7,3 млн тонн.

На хлебоприемные предприятия уже поступило 2,7 млн тонн зерна, в том числе 1,9 млн тонн пшеницы. Из этого объема 1,6 млн тонн составляет пшеница третьего класса.

Важную роль в развитии агропромышленного комплекса играет государственная поддержка. В 2026 году на развитие отрасли в Акмолинской области предусмотрено порядка 324,8 млрд тенге — примерно на треть больше, чем годом ранее.

Регион уже начал подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону. Засыпано 539,8 тыс. тонн семян зерновых культур, что полностью покрывает потребность области для проведения посевной кампании 2027 года.

Таким образом, Акмолинская область не только подтвердила статус одного из ведущих аграрных центров Казахстана, но и продемонстрировала высокий потенциал зернового производства. Урожай в 6,3 млн тонн, высокие качественные показатели пшеницы и готовность к следующей посевной создают основу для дальнейшего развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности страны.