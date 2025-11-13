В Акмолинской области реализуется масштабная программа по повышению противопаводковой безопасности. О ключевых результатах этой работы на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Марат Ахметжанов. По его словам, подход областных властей за последние годы претерпел серьёзные изменения: вместо реагирования на последствия стихии теперь упор делается на системную и долгосрочную профилактику. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

В 2025 году в регионе выполнен рекордный объём работ по защите населения и инфраструктуры от паводков. Наибольшее внимание уделено рекам, которые традиционно представляют повышенную угрозу в весенний период. Проведена очистка и углубление русел рек Калкутан, Нура, Чаглинка и Жабай. В Атбасаре завершается очистка Жабая, а также разрабатываются новые проекты, включая спрямление русла с устройством дамбы и дальнейшее углубление Нуры на нескольких участках.

Общая протяжённость выполненных работ составила 44 километра.

"Мы перешли от экстренных мер к системной, долгосрочной работе. Это позволяет нам не просто реагировать на последствия, но и предотвращать их, создавая надёжный щит для наших граждан", — отметил Марат Ахметжанов.

Значительный объём работ проведён и на гидротехнических сооружениях. В области завершено восстановление семи критически важных плотин и дамб. Для обеспечения системного содержания создано специальное предприятие, которому переданы 17 плотин и дамб. Для его работы закуплена новая техника на сумму 600 миллионов тенге.

На финальной стадии находятся строительство и реконструкция ещё ряда объектов, включая капитальный ремонт Прохоровско-Колоковской плотины. В целом реализация проекта по строительству и модернизации 18 гидротехнических сооружений позволит безопасно регулировать до 80 миллионов кубометров талых вод.

"Наша главная задача — обеспечить безопасность людей. Поэтому мы уделяем пристальное внимание каждому аспекту противопаводковой защиты, от очистки рек до укрепления дамб", — подчеркнул аким области.

Повышенное внимание уделяется и инфраструктуре в населённых пунктах. В Жаксынском районе завершено строительство нового автомобильного моста в зоне ежегодных подтоплений. Проведено расширение каналов и арыков, усилены защитные валы, что обеспечит безопасный пропуск талых вод предстоящей весной.

Параллельно ведётся работа по переселению жителей из зон повышенного риска. Уже 37 семей из Астраханского, Сандыктауского и Зерендинского районов получили новое жильё на безопасных территориях. В рамках программы реновации планируется переселить ещё 53 семьи из Буландынского и Зерендинского районов.

"Противопаводковая безопасность является безусловным приоритетом для нас. Мы стремимся создать комплексную систему защиты, которая минимизирует риски и обеспечит спокойствие наших граждан в период весенних паводков", — добавил Ахметжанов.

Власти региона отмечают, что комплексный подход уже приносит результаты и станет основой устойчивого развития области на долгие годы.