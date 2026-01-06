В Акмолинской области в рамках поручений Президента активно внедряются технологии искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс и систему общественной безопасности. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Марат Ахметжанов, передает BAQ.KZ.

Развитие ИИ стало частью Года цифровизации и искусственного интеллекта, в рамках которого регион делает ставку на формирование собственного IT-хаба. Уже в этом году в области откроется центр креативных технологий Tumo Center, а также три образовательных кампуса Tumo Classroom в Акколе, Косшы и Жаксы. Кроме того, подписан меморандум об открытии инновационной школы Tumottow на базе Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова.

Ключевым направлением цифровой трансформации стал аграрный сектор. В области внедряется модель "умного АПК", где искусственный интеллект будет использоваться для оценки целевого использования земель. Это позволит сделать получение мер государственной поддержки максимально прозрачным — по принципу "в один клик", а также повысить доходность сельского хозяйства.

Параллельно усиливается система общественной безопасности. В городе Косшы совместно с МВД и частными инвесторами расширена сеть видеонаблюдения: к уже действующим 500 камерам добавлены еще 1 000. Все они подключены к современному центру оперативного управления. Система в автоматическом режиме фиксирует не только правонарушения, но и коммунальные проблемы, наличие бродячих животных и состояние дорожного полотна.

Дополнительно в регионе создана единая инфраструктура дронов, которая используется для мониторинга сельхозугодий и лесных массивов. Это позволяет оперативно выявлять незаконные свалки и очаги возгораний.

Как отметил аким области, в регионе уже утверждена стратегия цифровизации до 2030 года. Ее основой стала единая экосистема Digital Aqmola, включающая цифровую платформу, ситуационный центр, контакт-центр и механизмы поддержки стартапов.