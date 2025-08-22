Кокшетауский городской суд вынес приговор по делу о коррупции в инспекции транспортного контроля Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

Перед судом предстали бывший руководитель отдела инспекции, посредник и девять водителей.

Следствие установило, что должностное лицо через посредника систематически получало взятки за покровительство перевозкам нефтепродуктов без необходимых разрешений, а также при грубых нарушениях требований безопасности.

Суд признал всех фигурантов виновными в получении и даче взяток. По ходатайству транспортного прокурора вынесено частное постановление в адрес Министерства транспорта с требованием усилить контроль и недопущение коррупции в инспекции.

Процесс проходил в открытом режиме с участием сотрудников инспекции, что стало частью профилактической работы по формированию нетерпимости к коррупции.