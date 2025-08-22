Акмолинская транспортная инспекция в центре коррупционного скандала
За взятки осуждены 11 человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кокшетауский городской суд вынес приговор по делу о коррупции в инспекции транспортного контроля Акмолинской области, передает BAQ.KZ.
Перед судом предстали бывший руководитель отдела инспекции, посредник и девять водителей.
Следствие установило, что должностное лицо через посредника систематически получало взятки за покровительство перевозкам нефтепродуктов без необходимых разрешений, а также при грубых нарушениях требований безопасности.
Суд признал всех фигурантов виновными в получении и даче взяток. По ходатайству транспортного прокурора вынесено частное постановление в адрес Министерства транспорта с требованием усилить контроль и недопущение коррупции в инспекции.
Процесс проходил в открытом режиме с участием сотрудников инспекции, что стало частью профилактической работы по формированию нетерпимости к коррупции.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться