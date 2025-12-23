Акмолинские инвалиды полгода ждали протезы и технические средства
Прокуратура Сандыктауского района выявила нарушения в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Несвоевременно обеспечивались тифлотехнические и сурдотехнические средства, а также протезно-ортопедическая помощь, передаёт BAQ.KZ.
На протяжении более шести месяцев органы социальной защиты необоснованно не предоставляли гражданам мобильные телефоны со звуковым сообщением, диктофоны, а некоторые не могли получить необходимую протезно-ортопедическую помощь. Нарушения негативно сказывались на качестве жизни и ограничивали возможности социальной адаптации граждан.
В рамках мер реагирования указанные лица обеспечены необходимыми техническими средствами и протезно-ортопедической помощью.
Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
