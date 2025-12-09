Акмолинских торговцев наказали за космические цены на продукты
В Акмолинской области предприниматели оштрафованы за превышение допустимой торговой надбавки на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ.
В ходе проверок выявлены следующие нарушения:
-
ИП Юлдашев продавал морковь с наценкой в 33,3%;
-
ИП "Гуляева Т.М." в магазине "Хуторок" реализовывала гречку с надбавкой 27%;
-
ИП "Жаналинова" в магазине "Продукты" продавала капусту с надбавкой 72,7%;
-
ИП "Мирмахмуд" торговал репчатым луком с наценкой 60%.
Кроме того, в Шортандинском районе обнаружен магазин, где цены указывались в рублях, что нарушает закон о необходимости обозначения стоимости исключительно в тенге.
За все нарушения предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением штрафов.
"За 2025 год к ответственности привлечены 216 предпринимателей, из них 117 оштрафованы на общую сумму более 2,2 миллиона тенге. Мы продолжаем мониторинг торговых точек и пресечение недобросовестных практик", — отметил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Акмолинской области Ерлан Аубакиров.
В департаменте подчеркнули, что проверки направлены на защиту интересов граждан и обеспечение прозрачности торговли социально значимыми товарами.
