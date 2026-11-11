Акмолинскую область готовят к паводкам: на защиту от большой воды выделили 5,5 млрд тенге

Весенние паводки в Акмолинской области намерены встретить во всеоружии. На расчистку рек, укрепление дамб и ремонт гидротехнических сооружений Правительство выделило 5,5 млрд тенге. Работы на трёх объектах планируют завершить до начала паводкового сезона 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Финансирование предусмотрено в рамках программы «Народная стройка», объявленной в Послании Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Самый крупный проект развернётся на реке Қалқұтан в Астраханском районе. На углубление, расчистку и укрепление русла направят 4,4 млрд тенге. Работы охватят три участка общей протяжённостью 20,8 километра. Кроме того, в посёлках Старый Колутон и Колутон построят две земляные дамбы.

Ещё 793,7 млн тенге направят на ремонт шлюз-затворов плотины Основная в Шортандинском районе. Здесь предусмотрены устройство паводкового водосброса и укрепление земляной плотины каменной наброской в русле реки Жолболды.

Третий объект — плотина Иванковская в районе Бұланды. На её реконструкцию выделили 314,1 млн тенге. Проект предусматривает восстановление водосбросного сооружения протяжённостью 49 метров и шести водоприёмных камер. Это позволит точнее контролировать пропуск талых вод.

Ожидается, что реализация трёх проектов снизит риск подтоплений, повысит безопасность жилых домов и инфраструктуры, а также обеспечит защиту и транспортную доступность для порядка 9 тысяч жителей. Помимо этого, работы должны улучшить качество воды и укрепить водную систему региона.

Впрочем, подготовка к паводкам в области началась не сегодня. В 2025 году в Аршалынском районе построили защитную дамбу, обеспечив безопасность примерно 15 тысяч человек. В Макинске района Бұланды обустроили дамбу со шлюзами и бетонными лотками, что помогло обеспечить пропуск талых вод с лесостепной зоны.

Также расчистили и углубили 4,7 километра русла реки Қалқұтан. Это позволило исключить подтопление населённых пунктов Астраханского района.