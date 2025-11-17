Полицейские Акмолинской области призывают жителей региона быть особенно осторожными в зимний период из-за высокой опасности переохлаждения, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения стал трагический инцидент, произошедший 13 ноября в селе Буланды района Биржан Сал, где от переохлаждения скончался местный житель.

По предварительным данным, мужчина погиб ночью. При осмотре места происшествия сотрудники полиции не обнаружили признаков насильственной смерти. Личность погибшего была установлена сразу: им оказался 55-летний сельчанин, проживавший один. Мужчина умер во дворе собственного дома. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало переохлаждение. В настоящее время проводится проверка, после установления всех обстоятельств дела будет принято окончательное процессуальное решение.

На фоне случившегося полицейские напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях низких температур. Гражданам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, особенно в ночное время, а также не употреблять алкоголь перед выходом на холод. При появлении первых признаков замерзания — онемения конечностей, дрожи и слабости — необходимо немедленно зайти в тёплое помещение.

Правоохранители призывают не оставаться равнодушными к тем, кто может нуждаться в помощи в морозы. Если на улице замечен человек с признаками переохлаждения, важно незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы, чтобы предотвратить возможную трагедию.