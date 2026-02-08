В Акмолинской области прошли мероприятия, приуроченные к участию спортсменов региона в XXV зимних Олимпийских играх, которые с 6 по 22 февраля 2026 года принимают города Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), передаёт BAQ.KZ.

В поддержку олимпийцев прошёл массовый лыжный забег в Бурабайском, Зерендинском, Сандыктауском, Ерейментауском, Буландынском, Коргалжынском, Жаркаинском, Биржан сал районах, а также в городах Кокшетау, Степногорск и Акколь. Участниками забега стали воспитанники детско-юношеских спортивных школ, любители и ветераны лыжного спорта Акмолинской области. На старт вышли более 900 человек. Лыжников поздравил заместитель акима области Досулан Айтбаев.

Участники отмечают, что лыжный забег стал ярким символом единства, поддержки и гордости за спортсменов Акмолинской области, представляющих Казахстан.

Отметим, что Акмолинскую область на главных зимних стартах четырёхлетия представят шесть спортсменов. В соревнованиях по шорт-треку выступят Денис Никиша, Яна Хан и Ольга Тихонова. В лыжных гонках честь региона защитит Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина и Анна Мельник.

Уже сегодня в 17.00 по местному времени состоится первый старт с участием акмолинских спортсменов. На старт в дисциплине скиатлон выйдут Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина.