Акорда опубликовала видео переговоров глав Казахстана и Китая
Сегодня, 19:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
91Фото: Akorda.kz
Пресс-служба Акорды опубликовала видео переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина в Telegram-канале, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- В Астане стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок