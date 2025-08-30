  • 30 Августа, 19:54

Акорда опубликовала видео переговоров глав Казахстана и Китая

Сегодня, 19:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
91
Фото: Akorda.kz

Пресс-служба Акорды опубликовала видео переговоров Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Си Цзиньпина в Telegram-канале, передает BAQ.KZ.

Самое читаемое

Наверх