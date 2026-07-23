Акробаты, клоуны и воздушные гимнасты со всего мира приехали в Алматы
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В Казахском государственном цирке состоялось открытие IV Международного фестиваля циркового искусства. В Алматы съехались известные артисты, режиссеры, продюсеры и эксперты из разных стран, передает BAQ.KZ.
Участники фестиваля будут бороться за главный приз – Гран-при, а также за три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Международное жюри оценит профессиональное мастерство, оригинальность номеров и уровень их исполнения.
Одним из событий церемонии открытия стало первое исполнение официального гимна фестиваля, написанного специально к нынешнему форуму. После этого на манеже стартовала конкурсная программа с участием зарубежных и казахстанских артистов.
С 1 по 23 августа в Казахском государственном цирке пройдет специальная программа с участием победителей и лауреатов фестиваля.
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