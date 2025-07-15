В Шетском районе Карагандинской области обсуждают версию, согласно которой тело последнего казахского хана — Кенесары Касымова — может быть захоронено рядом с мавзолеем Агыбай-батыра, передает BAQ.KZ со ссылкой на el.kz.

С инициативой выступил местный предприниматель Касым Касабеков, сославшийся на рассказ старожила-аксакала. По его словам, в мавзолее покоится и безголовое тело Кенесары.

Информация вызвала широкую дискуссию, ведь место упокоения Кенесары остаётся одной из главных исторических загадок Казахстана. После его гибели голова была вывезена в Россию, а тело — захоронено тайно.

Касабеков предложил провести археологическую и антропологическую экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть версию. Если она подтвердится, это может стать одним из важнейших исторических открытий в стране.

Агыбай-батыр — ближайший соратник Кенесары, участник национально-освободительного движения, дожил до старости и похоронен на родной земле.