Аксакал заявил, что в Карагандинской области нашли могилу Кенесары
В Карагандинской области предложили исследовать предполагаемое захоронение Кенесары.
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В Шетском районе Карагандинской области обсуждают версию, согласно которой тело последнего казахского хана — Кенесары Касымова — может быть захоронено рядом с мавзолеем Агыбай-батыра, передает BAQ.KZ со ссылкой на el.kz.
С инициативой выступил местный предприниматель Касым Касабеков, сославшийся на рассказ старожила-аксакала. По его словам, в мавзолее покоится и безголовое тело Кенесары.
Информация вызвала широкую дискуссию, ведь место упокоения Кенесары остаётся одной из главных исторических загадок Казахстана. После его гибели голова была вывезена в Россию, а тело — захоронено тайно.
Касабеков предложил провести археологическую и антропологическую экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть версию. Если она подтвердится, это может стать одним из важнейших исторических открытий в стране.
Агыбай-батыр — ближайший соратник Кенесары, участник национально-освободительного движения, дожил до старости и похоронен на родной земле.
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