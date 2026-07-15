Аксу-Жабаглинский заповедник отметил свое 100-летие

14 июля 2026 года Казахстан и Центральная Азия отмечают знаменательное событие – 100-летний юбилей Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника, первого государственного природного заповедника Казахстана и всей Центральной Азии.

Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник был создан 14 июля 1926 года постановлением Совета Народных Комиссаров Казахской Автономной Советской Социалистической Республики. На протяжении целого столетия заповедник является образцом сохранения природных экосистем, биологического разнообразия и уникального природного наследия Западного Тянь-Шаня, внося значительный вклад в становление и развитие заповедного дела Республики Казахстан.

В соответствии со штатным расписанием здесь работают 51 сотрудник, осуществляющий деятельность в области охраны природы, научных исследований, экологического просвещения и международного сотрудничества.

Аксу-Жабаглинский заповедник является одной из наиболее ценных особо охраняемых природных территорий, получивших международное признание. 9 июня 2015 года на 27-й сессии Международного координационного совета Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB), состоявшейся в Париже, заповедник был включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Кроме того, 17 июля 2016 года трансграничный природный объект «Западный Тянь-Шань», частью которого является территория Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника, был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подтвердило его выдающуюся универсальную ценность и международное значение.

Заповедник расположен на территории Тюлькубасского, Толебийского и Байдибекского районов Туркестанской области, а также Жуалинского района Жамбылской области. Его территория охватывает северо-западную часть Таласского Алатау и хребет Угам. В состав заповедника также входят палеонтологические участки республиканского значения «Аулие» и «Карабастау».

Аксу-Жабаглинский заповедник является одним из важнейших центров сохранения биологического разнообразия Казахстана. На его территории зарегистрированы:

* 299 видов птиц;

* 52 вида млекопитающих;

* 11 видов пресмыкающихся;

* 3 вида земноводных;

* 2124 вида беспозвоночных животных.

На территории заповедника обитают 9 видов животных, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан. Среди них — тянь-шаньский бурый медведь, снежный барс, туркестанская рысь, индийский дикобраз, тянь-шаньский архар и другие редкие виды, нуждающиеся в особой охране.

Не менее богата и флора заповедника. Здесь произрастают:

* 63 вида мхов;

* более 63 видов лишайников;

* 64 вида водорослей;

* 235 видов грибов;

* 1312 видов высших растений, в том числе 62 вида кустарников и 17 видов древесных пород.

Это составляет почти четверть всей флоры Казахстана. В Красную книгу Республики Казахстан включён 41 вид растений, произрастающих на территории заповедника. Среди них — тюльпан Грейга, яблоня Сиверса, крокус Алатавский, юнона голубая, можжевельник Зеравшанский, Каркас кавказский и другие редкие растения.

За свою вековую историю Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник стал признанным центром природоохранной деятельности, научных исследований, экологического просвещения и развития экологического туризма. Сегодня он является уникальной природной лабораторией международного значения, вызывающей большой интерес у учёных, специалистов и любителей природы со всего мира.

100-летний юбилей — это не только дань уважения богатой истории заповедника, но и важный этап, напоминающий об ответственности нынешнего поколения за сохранение бесценного природного наследия для будущих поколений. Сохранение природы Аксу-Жабаглы имеет значение не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества.

Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник приглашает всех жителей Казахстана объединить усилия в деле сохранения векового природного наследия и бережного отношения к окружающей среде.