  • 26 Июля, 02:35

Актау стал арт-площадкой для мастеров из пяти стран

Когда природа — муза: в областном центре Мангистау проходит международный симпозиум художников.

Сегодня, 02:31
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Актау стал арт-площадкой для мастеров из пяти стран Сегодня, 02:31
Сегодня, 02:31
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Пятый день в Актау продолжается международный симпозиум "Жұмбақ бояулар" — настоящее погружение в мир искусства и креатива, передает BAQ.KZ. Живописцы и скульпторы из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана объединились ради одной цели — через творчество раскрыть уникальность Мангистауского края.

На побережье Каспия 15 художников и 14 скульпторов создают работы, вдохновлённые ландшафтами, архитектурой и духом Актау. Природные панорамы, самобытность региона и колорит города становятся живыми полотнами и формами.

Актау с его морским горизонтом и особой атмосферой буквально требует, чтобы его писали. Это вдохновляющее место. Для меня большая честь быть здесь, — признался художник из Алматы Серик Тайнов.

Симпозиум — не только про кисти и глину. Это ещё и живой диалог между культурами. Участники обмениваются опытом, проводят мастер-классы, обсуждают развитие современного изобразительного и скульптурного искусства, его роль в обществе и туризме.

Организаторы отмечают: проект задумывался не просто как художественное событие, но как точка притяжения, объединяющая креативных людей и раскрывающая туристический потенциал Мангистау через искусство.

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