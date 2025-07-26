Пятый день в Актау продолжается международный симпозиум "Жұмбақ бояулар" — настоящее погружение в мир искусства и креатива, передает BAQ.KZ. Живописцы и скульпторы из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана объединились ради одной цели — через творчество раскрыть уникальность Мангистауского края.

На побережье Каспия 15 художников и 14 скульпторов создают работы, вдохновлённые ландшафтами, архитектурой и духом Актау. Природные панорамы, самобытность региона и колорит города становятся живыми полотнами и формами.

Актау с его морским горизонтом и особой атмосферой буквально требует, чтобы его писали. Это вдохновляющее место. Для меня большая честь быть здесь, — признался художник из Алматы Серик Тайнов.

Симпозиум — не только про кисти и глину. Это ещё и живой диалог между культурами. Участники обмениваются опытом, проводят мастер-классы, обсуждают развитие современного изобразительного и скульптурного искусства, его роль в обществе и туризме.

Организаторы отмечают: проект задумывался не просто как художественное событие, но как точка притяжения, объединяющая креативных людей и раскрывающая туристический потенциал Мангистау через искусство.