Актау стал арт-площадкой для мастеров из пяти стран
Когда природа — муза: в областном центре Мангистау проходит международный симпозиум художников.
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Пятый день в Актау продолжается международный симпозиум "Жұмбақ бояулар" — настоящее погружение в мир искусства и креатива, передает BAQ.KZ. Живописцы и скульпторы из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана объединились ради одной цели — через творчество раскрыть уникальность Мангистауского края.
На побережье Каспия 15 художников и 14 скульпторов создают работы, вдохновлённые ландшафтами, архитектурой и духом Актау. Природные панорамы, самобытность региона и колорит города становятся живыми полотнами и формами.
Актау с его морским горизонтом и особой атмосферой буквально требует, чтобы его писали. Это вдохновляющее место. Для меня большая честь быть здесь, — признался художник из Алматы Серик Тайнов.
Симпозиум — не только про кисти и глину. Это ещё и живой диалог между культурами. Участники обмениваются опытом, проводят мастер-классы, обсуждают развитие современного изобразительного и скульптурного искусства, его роль в обществе и туризме.
Организаторы отмечают: проект задумывался не просто как художественное событие, но как точка притяжения, объединяющая креативных людей и раскрывающая туристический потенциал Мангистау через искусство.
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