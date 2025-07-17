В Актау уже несколько дней продолжаются масштабные перебои с подачей электроэнергии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Только за сутки 15 июля без света остались шесть микрорайонов. Днем ранее аварии фиксировались более чем в 20 микрорайонах города. Причиной стали изношенные кабельные линии, перегруженные из-за высоких температур и увеличенного потребления. Как объяснили представители ГКП "АУЭС", в некоторых местах глубина залегания кабелей достигает восемь метров, а протяженность одной только аварийной линии от 17-го до 33-го микрорайона составляет 3,5 километра. На её восстановление у специалистов ушло более 18 часов.

Оперативные бригады справляются, но лабораторные – не успевают, так как у нас их всего две. Если нам выделят дополнительные ресурсы, в том числе специалистов и передвижные лаборатории, мы сможем выявлять повреждения быстрее. Аким уже поручил оказать поддержку нашему предприятию, — заявил главный инженер "АУЭС" Этирбек Махамбетов на брифинге.

Из 485 километров подземных кабелей в городе замены требуют 320 — их износ составляет 66%. В текущем году планируется обновить только 74 километра. Власти уверяют, что в городе уже началась поэтапная модернизация: разрабатывается проектно-сметная документация, а в июле были сданы подстанции "ХАБ-1" и "ХАБ-2". Однако подключить их к сети пока не успели — ещё прокладываются распределительные кабели. После ввода в эксплуатацию, обещают чиновники, перебои в 16–30 микрорайонах сократятся на 50–70%.

По поручению акима создан оперативный штаб. К аварийным работам уже подключены дополнительные бригады из Жанаозена, Мунайлинского и Тупкараганского районов.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. До конца года планируем получить смету, после чего будет подана заявка на финансирование из регионального бюджета. Поддержка со стороны области есть, — отметил глава городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев.

В "АУЭС" ответили, что при снижении температуры ситуация стабилизируется, а изношенные кабели постепенно будут заменяться. На среднесрочную перспективу запланировано строительство новых подстанций в рамках проектов "Хазар" и "Ботанический сад", но их реализация пока не началась.