Казахстанский актер Сануржан Сулеймен стал настоящим героем в США, спасая человека из горящего автомобиля недалеко от Лос-Анджелеса, передает BAQ.KZ.

По словам актрисы Айданы Сахари, ставшей свидетельницей происшествия, автомобиль сорвался с обрыва и вспыхнул, но Сануржан, не раздумывая, бросился к месту аварии и вытащил водителя из покореженного авто, рискуя собственной жизнью. Позже к месту прибыли экстренные службы, но именно ее коллега по цеху оставался с пострадавшим до прибытия помощи.

После публикации видео в соцсетях некоторые пользователи усомнились в подлинности произошедшего, назвав его "постановкой". Однако Сахари заявила, что подобные обвинения — это "неуместные шутки", и подтвердила, что всё было на самом деле. Она поблагодарила коллегу за мужество и человечность.

Сам Сануржан кратко прокомментировал ситуацию на своей странице:

"К счастью, я не пострадал. Главное — брать на себя ответственность и помогать тем, кто нуждается", — написал актер.