Актер, педагог, легенда: Кайрата Кемалова не стало на 69-м году жизни
Ушел из жизни заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемалов.
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На 69-м году жизни скончался Кайрат Кемалов — заслуженный деятель Казахстана, выдающийся актер театра и кино. О его уходе сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает BAQ.KZ.
Кайрат Кемалов посвятил свою жизнь сцене и искусству, начав актерскую карьеру в родной Караганде. Его творчество и вклад в развитие отечественной культуры давно вышли за пределы региона и получали признание не только в Казахстане, но и за его пределами.
Он сыграл сотни ролей — от классических постановок до современных образов, заслужив любовь зрителей и высокую оценку критиков. Его актерская палитра отличалась глубиной, искренностью и мощной энергетикой. За выдающиеся заслуги в искусстве он был отмечен множеством наград.
"Мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино", — говорится в сообщении Булекпаева.
Память о Кайрате Кемалове будет жить в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто ценил его творчество.
Светлая память.
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