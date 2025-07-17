На 69-м году жизни скончался Кайрат Кемалов — заслуженный деятель Казахстана, выдающийся актер театра и кино. О его уходе сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает BAQ.KZ.

Кайрат Кемалов посвятил свою жизнь сцене и искусству, начав актерскую карьеру в родной Караганде. Его творчество и вклад в развитие отечественной культуры давно вышли за пределы региона и получали признание не только в Казахстане, но и за его пределами.

Он сыграл сотни ролей — от классических постановок до современных образов, заслужив любовь зрителей и высокую оценку критиков. Его актерская палитра отличалась глубиной, искренностью и мощной энергетикой. За выдающиеся заслуги в искусстве он был отмечен множеством наград.

"Мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино", — говорится в сообщении Булекпаева.

Память о Кайрате Кемалове будет жить в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто ценил его творчество.

Светлая память.