Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Женис Елемесов прокомментировал различия между деятельностью сети "Актив Ломбард" и схемой "Актив Маркет", ставшей предметом уголовного расследования, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, к "Актив Ломбард" у ведомства претензий нет. Организация имеет лицензию и выдает займы под залог золотосодержащих изделий. Совсем иная ситуация с "Актив Маркет". Под видом комиссионных магазинов эта структура фактически занималась выдачей займов без лицензии, причём по ставке, превышающей законную в четыре раза – не менее 0,3% в день.

"В орбите уголовного преследования у нас находится "Актив Маркет". "Актив Ломбард" и "Актив Маркет" как правило во всех филиалах находятся рядом. Даже большинство работников "Актив Ломбарда" работают также в "Актив Маркете". "Актив Маркет" под прикрытием комиссионных магазинов выдавали те же займы, не имея соответствующей лицензии. Такого характера суммы даются не менее под 0,3% в день. Они его превысили в 4 раза", – отметил Елемесов на брифинге в Мажилисе.

В результате такой схемы, сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказались в долговой ловушке. Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.

"Глава государства не зря отметил, что долговая кабала, в которую загоняют сейчас наше население, это большое зло, которому необходимо противостоять. И здесь мы видим тот наглядный случай, когда "Актив Маркет", не имея на то лицензии, нарушая те ограничения, которые выставлены законом, загоняет наших граждан в долговую кабалу. Более того, среди них есть и пенсионеры, и нуждающиеся люди. Поэтому здесь мы на стороне и защите прав граждан", – сказал Елемесов.

Он подчеркнул, что расследование ведётся по фактам незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.

Комментируя сообщения в соцсетях о якобы рейдерском захвате бизнеса, Елемесов назвал их ложными.

"Честно говоря, сложно комментировать, поскольку это не соответствует действительности вообще. О каком рейдерском захвате вообще может быть речь? Рейдерский захват – это когда предполагается одно лицо забирает у другого лица долю в компании. Мы – государственный правоохранительный орган, который пресекает, раскрывает и расследует уголовное дело в отношении тех лиц, которые нарушили права наших граждан. На сегодняшний день по предварительным данным сумма ущерба составляет 3,5 миллиарда тенге. Более того, часть этих денег, 2,5 миллиарда тенге, были легализованы преступным путем и была зарегистрирована 218 статья", – сказал зампред АФМ.

Он добавил, что в отношении тех, кто распространяет ложную информацию в социальных сетях будет дана правовая оценка.