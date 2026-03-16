«Наурыз бал» объединил представителей дипломатического корпуса, международных организаций и зарубежных партнерских структур, аккредитованных в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Праздник прошел в День культуры и национальных традиций в рамках декады Наурызнама.

Мероприятие стало площадкой культурного и гуманитарного диалога, где особое внимание было уделено богатому историко-культурному наследию Казахстана, национальным традициям и современному общественному развитию. Для дипломатов была организована тематическая ярмарка, позволившая глубже понять смысл Наурыза как праздника обновления, согласия, добрых дел и уважения к духовным истокам. Гости также смогли принять участие в национальных играх – арқан тарту, асық ату и других традиционных состязаниях.

Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула символичность того, что в этом году празднование Наурыза совпало с важным этапом в стране.

«В этом году Наурыз совпал для нашей страны с важным историческим событием. Буквально накануне состоялся республиканский референдум, на котором наш народ сделал выбор в пользу новой Конституции и определил дальнейший вектор развития государства. Наш народ проголосовал за будущее, основанное на принципах справедливости, прогресса, образования, науки и инноваций. Мы приняли историческое решение – строить справедливое общество, в котором соблюдаются закон и порядок, а каждому гражданину предоставлены равные возможности. Активное участие граждан в референдуме показало, что наш народ неравнодушен к судьбе страны и глубоко осознает ответственность за ее будущее. Это наглядное свидетельство сплоченного общества, уверенного в своем завтрашнем дне. Этот исторический шаг, продиктованный требованиями времени, откроет путь к институциональному обновлению государственной системы. Это еще один важный рубеж на пути демократического развития Казахстана. Таким образом, Казахстан уверенно вступает в новую эпоху, в новый этап своего развития. И это созвучно глубокому символическому смыслу праздника Наурыз, который олицетворяет обновление и возрождение», – сказала Аида Балаева.

Кроме того, заместитель Премьер-министра отметила, что в новой Конституции закреплены новые ценности развития общества. Впервые сохранение историко-культурного наследия и уважение к национальной культуре определены в качестве одного из ключевых принципов развития государства.

«Сохранение национальной идентичности, преемственности поколений и передача культурного кода будущим поколениям – глубокий смысл этих конституционных норм. Ведь культурное наследие – это не только память о прошлом, но и духовная опора нации, основа ценностей, объединяющих общество. Закрепление обязанности граждан бережно относиться к историческому и культурному наследию также усиливает культурную ответственность общества. Казахстан всегда придавал большое значение развитию дружбы между народами и диалогу цивилизаций. В этой связи хотелa бы выразить особую благодарность представителям дипломатического корпуса, которые стали своеобразным «золотым мостом» дружбы и взаимопонимания. Послы иностранных государств, работающие в Казахстане, проявляют большой интерес к нашей культуре, традициям и языку и вносят значительный вклад в их продвижение на международной арене. Поэтому считаю, что ваш вклад в укрепление нашего единства и взаимопонимания имеет особое значение», – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

С приветственным словом на мероприятии также выступил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев. В своем выступлении он отметил символическое значение праздника Наурыз как важного элемента культурной дипломатии, объединяющего народы и способствующего укреплению взаимопонимания между странами. По его словам, праздник, олицетворяющий обновление, согласие и созидание, является ярким отражением общих ценностей, которые лежат в основе международного сотрудничества и диалога.

В продолжение праздничной программы гостям представили музыкальные произведения из сокровищницы казахского искусства, театральную постановку по мотивам народных сказок, демонстрацию сборки юрты, мастер-класс по казахскому национальному танцу, а также презентацию традиционных блюд и культуры казахского дастархана. Вечер завершился яркой музыкальной программой, в рамках которой мировые хиты прозвучали в оригинальном исполнении на казахских национальных инструментах.

Отметим, в мероприятии приняли участие более 70 дипломатов и членов международных организаций, включая послов и руководителей представительств стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, а также представителей системы ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Международной организации по миграции, ОБСЕ и Всемирного банка.