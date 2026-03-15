Глава ЦИК Кыргызстана Тынчтык Шайназаров, прибывший в Казахстан в качестве международного наблюдателя, отметил высокую активность граждан и важность проходящего референдума для будущего страны, передает BAQ.kz

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров посетил избирательный участок №117 в Астане и ознакомился с ходом республиканского референдума.

По его словам, в любой стране главным источником власти является народ, а свою волю граждане выражают через выборы и референдумы.

«В такие периоды люди определяют, каким они хотят видеть дальнейшее развитие своего государства. Именно поэтому референдумы и выборы имеют важное значение для будущего страны», — отметил он.

Шайназаров подчеркнул, что нынешний референдум в Казахстане может сыграть важную роль в дальнейшей политической и общественной жизни государства.

Он напомнил, что вопрос конституционных изменений был поднят Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу в сентябре прошлого года, а нынешний референдум стал продолжением этой инициативы.

Наблюдатель также положительно оценил обстановку на избирательном участке.

«Я некоторое время наблюдал за происходящим на участке. Уже сейчас видно, что людей приходит достаточно много. Точную явку назвать сложно, но активность заметна. Самое главное — у людей хорошее настроение, чувствуется даже праздничная атмосфера. К вечеру, когда будут подведены итоги, можно будет дать окончательную оценку», - сказал он.

По словам Шайназарова, для наблюдения за референдумом из Кыргызстана прибыла делегация из 18 человек. Шесть наблюдателей работают в Астане, еще 12 - в регионах Казахстана, граничащих с Кыргызстаном.

Отдельно он отметил техническую и организационную подготовку избирательных участков.

«У каждой страны есть свои особенности проведения голосования. Техническое оснащение может отличаться, но самое главное — обеспечить гражданам возможность свободно проголосовать. Сегодня мы увидели, что тайна голосования полностью соблюдается, нет скопления людей и беспорядка — все организовано на хорошем уровне», — подчеркнул он.

Глава ЦИК Кыргызстана также сообщил, что это его первый визит в Астану. По его словам, поездка позволила не только наблюдать за проведением референдума, но и обменяться опытом с коллегами.