Активы банков Казахстана достигли исторического максимума

Совокупные активы банковского сектора Казахстана по итогам мая 2026 года практически достигли 73 трлн тенге, обновив исторический максимум, передает BAQ.KZ.

За месяц активы банков второго уровня выросли на 2,3%, или 1,6 трлн тенге. Это стало самым высоким месячным приростом как минимум за последний год, если не учитывать традиционное увеличение показателей в конце календарного года.

Основной вклад в рост внесли крупнейшие банки страны. Сегодня на десять крупнейших банков приходится около 89% всех активов банковского сектора Казахстана.

Наиболее высокие темпы роста активов в мае показал Bank RBK, увеличивший их на 10% – до 2,9 трлн тенге. Благодаря этому банк поднялся на седьмое место среди крупнейших банков страны по объему активов. В число лидеров по приросту также вошли ForteBank, Отбасы банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

По данным аналитиков, за последние пять лет совокупные активы банков Казахстана увеличились более чем в два раза. В период с 2022 по 2026 год среднегодовой темп роста составил 16,6%, тогда как в 2017–2021 годах этот показатель находился на уровне 7,7%.