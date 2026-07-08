Активы банков Казахстана достигли исторического максимума
По итогам мая совокупные активы банковского сектора увеличились до 73 трлн тенге.
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Совокупные активы банковского сектора Казахстана по итогам мая 2026 года практически достигли 73 трлн тенге, обновив исторический максимум, передает BAQ.KZ.
За месяц активы банков второго уровня выросли на 2,3%, или 1,6 трлн тенге. Это стало самым высоким месячным приростом как минимум за последний год, если не учитывать традиционное увеличение показателей в конце календарного года.
Основной вклад в рост внесли крупнейшие банки страны. Сегодня на десять крупнейших банков приходится около 89% всех активов банковского сектора Казахстана.
Наиболее высокие темпы роста активов в мае показал Bank RBK, увеличивший их на 10% – до 2,9 трлн тенге. Благодаря этому банк поднялся на седьмое место среди крупнейших банков страны по объему активов. В число лидеров по приросту также вошли ForteBank, Отбасы банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.
По данным аналитиков, за последние пять лет совокупные активы банков Казахстана увеличились более чем в два раза. В период с 2022 по 2026 год среднегодовой темп роста составил 16,6%, тогда как в 2017–2021 годах этот показатель находился на уровне 7,7%.
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